Registration is now open for the Southwest Little Leage’s 2023 Spring Baseball/Softball.

To register, please visit:

You can also sign up in-person on Feb. 11, 2023, from Noon – 3 p.m. at the Log Cabin at Steve Cox Memorial Park in White Center (map below).

Little League provides positive values of sportsmanship, fair play and teamwork.

2023 Spring Baseball/Softball Signups

¡Niños y niñas!¡Es hora de jugar la pelota!

Regístrase con:

Registrarse en persona

Febrero 11th: 12:00 – 3:00PM

Cabaña Pequeña @ Steve Cox Memorial Park 1321 SW 102nd St., Seattle, WA

Little League enseña a los niños los valores positivos de deportividad, juego limpio y trabajo en equipo.